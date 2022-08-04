Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:28

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz'la karşılaşacak.

Rheinpark Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

EKSİKLER

Ev sahibi Vaduz'da kart cezalıları Ryan Fosso ile Koper bu maçta yer alamayacak.

Konyaspor'da ise kart cezalısı Cikalleshi ile sakatlığı bulunan Oğulcan kadroda olmayacak.

VADUZ'U ELERSE RAKİP NEFTÇİ VEYA R. WİEN

Arabam.com Konyaspor'un Vaduz'u elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu.

Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde Play-off turunda Neftçi Bakü - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyetle karşı karşıya gelecek.

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Arabam.com Konyaspor - Vaduz eşleşmesinin rövanşı 11 Ağustos'ta oynanacak. Yeşil beyazlılar rövanşı kendi sahasında oynayacak.

AVRUPA'DA 15. KARŞILAŞMA

Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 11 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı.

İLHAN PALUT YÖNETİMİNDE 3. MAÇ

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında üçüncü kez boy gösterecek.

İlhan Palut idaresindeki ilk iki karşılaşma BATE Borisov ile Konya'da oynanmış ve yeşil-beyazlı ekip, bu maçların ilkini 3-0 ikincisini ise 2-0 kazanmıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, daha önce teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman ve Mehmet Özdilek yönetiminde Avrupa kupalarında yer aldı.

Yeşil-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz takımını geçerse UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Vaduz: Büchel, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Ulrich, Fehr, Dobras, Sutter

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calho, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet