VakıfBank 2-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe Opet’i 3-2 yendi

10 Mayıs 2022 Salı, 07:00

Fenerbahçe Opet Voleybol Sultanlar Ligi Final etabında evinde şampiyonluk için çıktığı maçta 2-0 öne geçmesine rağmen VakıfBank’a 3-2 yenildi.

Sarı-Siyahlılar bu galibiyetle final serisinde 2-2 eşitliği yakaladı. 2 saat 15 dakika süren derbi iki takım adına da önemli geri dönüşlere sahne oldu. 7 bin taraftarının desteğini arkasına alan Sarı-Lacivertliler, 4 sayı geriye düştüğü ilk seti 25-23 önde geçti. F.Bahçe Opet, ikinci seti Vargas ve Fedorovtseva’nın etkili oyunuyla 25-19 üstün bitirdi. VakıfBank, Gabi ve Tuğba Şenoğlu’nun üstün performansı sonrası toparlanırken 18-15 geriye düştüğü üçüncü seti yakaladığı 8-0’lık seriyle 25-19 alıp 2-1 yaptı. F.Bahçe’nin toparlanmasına izin vermeyen Sarı-Siyahlılar, farkı açtığı dördüncü seti 25-14 kazanıp karşılaşmaya ortak oldu: 2-2.

SON SET SOLUK KESTİ

Tie-break seti soluk kesti. F.Bahçe 4-1 yaptı, VakıfBank 7-7’de yakaladı. 14. sayı eşitlikle geçildi. Sarı-Siyahlılar Haak’la 15-14’ü, F.Bahçeli Fedorovtseva’nın topu dışarı atmasıyla da 16-14’ü bulup maçı 3-2 kazandı.

VARGAS’TAN 32 SAYI

F.Bahçeli Vargas, 32 sayı kaydedip maçın en skorer ismi oldu. Sarı-Lacivertlilerde Fedorovtseva 22 sayıyla oynadı. VakıfBank’ta Haak 21, Gabi 16, Tuğba 13 sayıyla geri dönüşte büyük rol oynadı.

KAZANAN ŞAMPİYON

VakıfBank bu galibiyetle final serisini son maça taşıyıp saha avantajını kazandı. Serinin son maçı 12 Mayıs’ta VakıfBank’ın evinde oynanacak. Bu derbiyi kazanan takım sezonun şampiyonu olup kupasını alacak.