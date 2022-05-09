Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk son maça taşındı! Fenerbahçe Opet 2-3 VakıfBank

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:21

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı konuk etti.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleye iyi başladı.

İlk seti 25-23, ikinci seti 25-19 önde kapatan sarı-lacivertliler 2-0 öne geçti.

VakıfBank, 4 sayı geri düştüğü üçüncü sette geri döndü ve 19-25 ile durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rahat bir oyun ortaya koyan Guidetti'nin takımı 14-25 ile maça ortak oldu ve heyecan final setine taşındı: 2-2.

Nefes kesen son sette 14-16'lık üstünlük yakalayan VakıfBank maçı 3-2 kazanarak seriyi son maça taşıdı. Serinin 5. karşılaşması, 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.