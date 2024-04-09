VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı!
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4.'lük serisinde VakıfBank deplasmanda THY'yi 3-0 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4.'lük serisi ilk maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenen VakıfBank, seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın sezonu 3. bitireceği serinin ikinci maçı 12 Nisan Cuma günü yapılacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Carneiro (Buse Kayacan Sonsırma, Melis Yılmaz, Derya Güç, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Alecrim)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Caratasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar)
Setler: 20-25, 19-25, 18-25
Süre: 78 dakika (24, 26, 28)
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