Vakıfbank, erteleme maçında Nilüfer Belediyespor'u devirdi

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 20:02
Vakıfbank, erteleme maçında Nilüfer Belediyespor'u devirdi
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Ece Eke)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Guimaraes, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Thompson (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Frantti, Caratasu, Van Aalen, Bahar Akbay)

Setler: 17-25, 25-21, 31-29, 14-25, 5-15

Süre: 125 dakika (23, 27, 38, 23, 14)


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