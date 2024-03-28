Vakıfbank, erteleme maçında Nilüfer Belediyespor'u devirdi
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Ece Eke)
VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Guimaraes, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Thompson (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Frantti, Caratasu, Van Aalen, Bahar Akbay)
Setler: 17-25, 25-21, 31-29, 14-25, 5-15
Süre: 125 dakika (23, 27, 38, 23, 14)
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