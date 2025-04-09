VakıfBank, Eczacıbaşı'nı devirdi: Seride öne geçti!
VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Salon: Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar
Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir Akyol, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Boskovic, Boden, Stevanovic (Simge Aköz, Gray, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin)
VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Frantti, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Xinyue)
Setler: 19-25, 25-23, 19-25, 21-25
Süre: 127 dakika (25, 35, 33, 34)
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