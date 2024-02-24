Vakıfbank sahasında kazandı!
Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında VakıfBank ağırladığı Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Bahar Akbay,Thompson, Frantti (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Bianka, Van Aalen, Caratasu, Derya Cebecioğlu)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Alecrim, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Derya Güç, Dicle Babat, Şeyma Ercan,Carneiro, Vasilantonaki)
Setler: 17-25, 25-21, 25-22, 27-25
Süre: 115 dakika (23, 28, 31, 33)
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