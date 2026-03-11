Cumhuriyet Gazetesi Logo
VakıfBank İtalya'dan avantajlı döndü!

VakıfBank İtalya'dan avantajlı döndü!

11.03.2026 09:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
VakıfBank İtalya'dan avantajlı döndü!

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Numia Vero Volley'i 3-2 mağlup etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 mağlup etti.

Allianz Cloud Arena'da oynanan mücadelenin ilk 2 setini 26-24 ve 25-22'lik skorlarla kaybederek 2-0 geriye düşen VakıfBank, üçüncü ve dördüncü seti 25-22 kazandı ve maçı da 5 sete taşıdı.

Karar setini de 15-11 kazanan Türk temsilcisi, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

RÖVANŞ PERŞEMBE GÜNÜ

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü VakıfBank ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlılar, bu sezon 7. zaferin peşinde olacak.

İlgili Konular: #vakıfbank #CEV Şampiyonlar Ligi #Numia Vero Volley Milano

İlgili Haberler

VakıfBank Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi!
VakıfBank Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi! VakıfBank, Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında karşılaştığı Zeren Spor'u 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen ekip oldu.
File derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup etti!
File derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup etti! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.
VakıfBank evinde Aras Kargo'ya set vermedi!
VakıfBank evinde Aras Kargo'ya set vermedi! Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, sahasında Aras Kargo'yı 3-0 yendi.