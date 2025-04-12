VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!
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AA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 21:17

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

Seride durumu 2-0 yapan VakıfBank, finale yükseldi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Sıla Çalışkan, Bosetti, Frantti, Deniz Uyanık)

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Stevanovic, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Boskovic (Simge Aköz, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Rettke)

Setler: 20-25, 25-19, 26-24, 25-20

Süre: 120 dakika (27, 28, 35, 30)


Etiketler: #vakıfbank #eczacıbaşı dynavit #Sultanlar Ligi

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