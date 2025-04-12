VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.
Seride durumu 2-0 yapan VakıfBank, finale yükseldi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen
VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Sıla Çalışkan, Bosetti, Frantti, Deniz Uyanık)
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Stevanovic, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Boskovic (Simge Aköz, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Rettke)
Setler: 20-25, 25-19, 26-24, 25-20
Süre: 120 dakika (27, 28, 35, 30)
Etiketler: #vakıfbank #eczacıbaşı dynavit #Sultanlar Ligi
Spor Haberleri
- VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!
- Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki!
- Bodrum - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!
- Avrupa kupalarına katılması mucizelere kaldı
- Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu!
- Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 4 eksik!
- Beşiktaş'ta sakatlık: Mücadeleye devam edemedi!
- Serdal Adalı'dan olaylı divan sonrası açıklama
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Beşiktaş, Yusuf Sarı'yı durduramadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'talep listesi' iddiasına yanıt
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- Mahir Polat için yeni karar!
- Başarır gözaltındayken onu savunan AKP'li isim kimdi?
- CHP MYK üyeleri belli oldu
- Garson, 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi...
- Hasan İmamoğlu, 'kayyum' sonrası ilk kez konuştu
- Askeri öğrencilere verilecek ceza belli oldu
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?