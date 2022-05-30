VakıfBank'a veda eden Tuğba Şenoğlu'nun yeni adresi Japonya Ligi oldu
2021-2022 sezonunda mücadele ettiği 5 kulvarda da şampiyonluğa ulaşarak sezonu 5 kupayla noktalayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli voleybolcusu Tuğba Şenoğlu, takımdan ayrıldığını açıkladı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ile bu sezon 5 kupa kazanan milli oyuncu Tuğba Şenoğlu, Japonya Ligi'ne transfer oldu.
Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla VakıfBank'a veda eden 24 yaşındaki milli oyuncu, "Evet yıllar içinde ailem olan VakıfBank Spor Kulübü ile ülkemdeki kariyerime nokta değil ama virgül koymanın zamanı geldi. Ülkemizi Avrupa'da, İtalya'da Ebrar canımın içi çok iyi temsil ediyor bir başka kıta Asya'da, Japonya'da bunun sorumluluğunu ben alıyorum." ifadelerini kullandı.
Tuğba Şenoğlu, daha iyi bir dönüş için Sultanlar Ligi'ne veda ettiğini belirterek, "Türk voleybolunun gücünü milli takım olarak dünyaya göstermeye devam ederken, bireysel anlamda da umarım bunu yansıtmaya devam edeceğim. Bu büyük tecrübe için çok heyecanlıyım ama Türk halkının desteği hep arkamda olduğu için bu güç ile kendime çok güveniyorum. Daha iyi bir dönüş için şimdilik Sultanlar Ligi'ne elveda diyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Düğünde davetsiz misafir!
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- İşte AKP'nin son planı!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!