Vakkorama 2022 Türkiye Windsurf Şampiyonası başladı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:50

Spor tutkunları, Vakkorama Watersports Championship kapsamında düzenlenen Vakkorama Türkiye Windsurf Şampiyonası’nda 4 gün boyunca yarışların yanı sıra çeşitli etkinlikler ile coşacaklar. Alaçatı’da başlayan organizasyonda, aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu Windsurf Slalom Ligi’nin final yarışları da yapılıyor.

4 ayrı kategoride gerçekleşen şampiyona kapsamında Slalom Ligi Şampiyonası’nda lisanslı sporcular yarışırken, Freestyle, IQ Foil ve Wing Foil yarışlarına ise tüm sporcular katılabiliyor. Şampiyonayı; Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu da destekliyor.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada Türk sporuna ve sporcularına bu olanağı sağladıkları için haklı bir gurur yaşadıklarını dile getirdi.