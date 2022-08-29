Valencia - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid, Valencia deplasmanına konuk oluyor. Zorlu karşılaşma saat 23:00'te başlayacak.
La Liga'da 3. hafta heyecanı devam ediyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaşacak.
Saat 23:00'te başlayacak zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligin ikinci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Villarreal'e 2-0 mağlup olmuştu.
Valencia ise deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya 1-0 kaybetmişti.
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