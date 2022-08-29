Valencia - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid, Valencia deplasmanına konuk oluyor. Zorlu karşılaşma saat 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:52
Valencia - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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La Liga'da 3. hafta heyecanı devam ediyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaşacak.

Saat 23:00'te başlayacak zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligin ikinci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Villarreal'e 2-0 mağlup olmuştu.

Valencia ise deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya 1-0 kaybetmişti.


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