Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Valencia, İspanya La Liga'nın ilk haftasında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 14:58
Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga heyecanı başlıyor.

Ruben Baraja yönetimindeki Valencia, sahasında Hans Flick'in ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

VALENCIA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

De Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.30'da başlayacak.

VALENCIA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.


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