Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Valencia, İspanya La Liga'nın ilk haftasında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.30'da başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı başlıyor.
Ruben Baraja yönetimindeki Valencia, sahasında Hans Flick'in ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
VALENCIA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
De Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.30'da başlayacak.
VALENCIA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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