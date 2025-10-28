Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7. haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

VALENCİA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Roig Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

VALENCİA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Anadolu Efes'i Türk derbisinde 79-69 mağlup etti. Valencia Basket ise ligdeki son maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 103-100 yendi.

Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunurken, Fenerbahçe Beko puan cetvelinin 9. basamağında, İspanyol ekibi ise 12. sırasında yer alıyor.

MAÇ ÖNCESİ NE SÖYLEDİLER?

EuroLeague'de İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak Fenerbahçe Beko'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirtti.

Jasikevicius, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İspanyol ekibinin sezona inanılmaz tempoyla başladığını söyledi.

Valencia Basket'in tüm hücum kategorilerinde 1 numara olduğunu vurgulayan Jasikevicius, "Çok iyi basketbol oynuyorlar, çok net bir sistemleri var ve çok iyi bir koç tarafından çalıştırılıyorlar. Onları yavaşlatmaya çalışmamız, hücum verimliliklerini düşürmemiz gerekiyor ve bu maçta nelere dikkat edeceğimizi iyi anlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun deneyimli oyuncusu Wade Baldwin de İspanyol ekibinin yüksek skor potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, "İyi bir koç tarafından çalıştırılan ve derin kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Ciddi bir mücadele olacak. Elbette bu hafta bizim için çift maç haftası ve İspanya'da 2'de 2 yapmak istiyoruz" görüşlerine yer verdi.