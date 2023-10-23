Valencia - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında kendi sahasında Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:25
Valencia - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ruben Baraja yönetimindeki Valencia, kendi sahasında Sergio Soriano'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.

VALENCİA - CADİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

VALENCİA - CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Pablo Gonzales Fuertes'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Valencia, ligde oynadığı son maçta Mallorca deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Cadiz ise kendi sahasında ağırladığı Girona'ya 1-0 mağlup olmuştu.


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