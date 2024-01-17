Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Valencia, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 13:31
Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı sürüyor.

Ruben baraja yönetimindeki Valencia, sahasında Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

VALENCIA - CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

VALENCIA - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo Burgos'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Valencia, Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda Cartagena'yı 2-1 mağlup etmişti.

Celta Vigo ise deplasmanda Amorebieta'yı 4-2 mağlup etmişti.


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