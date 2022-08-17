Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transferine onay verdi!

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:39

Fenerbahçe'nin Valencia'dan istediği Maxi Gomez transferinde; İspanyol kulübünün İtalyan teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun tutumu ortaya çıktı.

Super Deporte'de yer alan habere göre; La Liga'nın harcama limiti sınırında olan Valencia, Fenerbahçe'ye Maxi Gomez'i mümkün olan en yüksek fiyattan satarak limit açmayı planlıyor. Gattuso'nun bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi ikna ettiği ancak transferin bitimine 15 gün kala elini çabuk tutması gerektiği de vurgulandı.

MAXI GOMEZ'İN SATIŞI BEKLENİYOR

Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye satışı durumunda Juventus'tan Arthur Melo'yu da kiralayacak olan Valencia, sürecin uzaması nedeniyle bu transfere de nokta koyamıyor. Ayrıca, Tottenham'dan Bryan Gil'in de kiralanması için Maxi'nin satışının beklediğinin altı çizildi.

Gattuso ise kulüpten çabuk davranmasını istediği ve transferlerin bir an önce kadroya dahil edilmesini istediğinin altı çizildi.

Gattuso'nun kulübe imza atar atmaz İtalya'dan tanıdığı Lucas Torreira, Dries Mertens, Diego Demme ve Matteo Politano'yu da kulübe getirmek için ikna ettiği ancak La Liga harcama limitleri yüzünden bu transferlerin kaçırıldığı; bu durumun Cavani için de tekrar etmesini istemediği bilgisi verildi.