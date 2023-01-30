Valencia'da Gennaro Gattuso dönemi sona erdi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 22:47

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 22:47

Valencia, pazartesi günü yaptığı açıklamada teknik direktör Gattuso'nun kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada iki tarafın "karşılıklı anlaşmayla sözleşme ilişkisini sonlandırmaya karar verdiği" belirtildi.

Pazar günü deplasmanda karşılaştıkları Valladolid'e 1-0 mağlup olan Valencia, La Liga'da 14. sırada ve küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor.

Gattuso yenilginin ardından yaptığı açıklamada, "Bunun sorumlusunun ben olduğum açık" demişti.

İspanyol medyası, Gattuso'nun kulübün transfer faaliyetlerinde bulunmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve pazartesi günü kulübün üst yönetimiyle bir araya geldiğini söyledi.

Gennaro Gattuso

HAZİRAN AYINDA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

İtalya adına 73 kez forma giyen defansif orta saha oyuncusu Gattuso, ilk kez 2013 yılında İsviçre'nin Sion takımında teknik direktörlük yaptı.

Eski kulübü AC Milan'ı 2015-2017 yılları arasında iki sezon yöneten Gattuso, Napoli'yi Aralık 2019'dan Mayıs 2021'e kadar çalıştırdı. Teknik direktör olarak kazandığı tek kupa ise Napoli yönetiminde 2020 yılında kazandığı İtalya Kupası.

Gattuso 2021'in yazında Fiorentina'ya katılmayı kabul etmişti ancak kulübün transfer politikasıyla ilgili bir anlaşmazlığın ardından sözleşmesine başlamadan istifa etmişti.

İtalyan hoca, haziran ayında Valencia'nın başına geçerek kulübü dokuzuncu sırada bitiren ve İspanya Kral Kupası finaline taşıyan Jose Bordalas'ın yerini almıştı.

Valencia kulübü, salı günü yapılacak antrenmanda antrenör Voro'nun takımın başında olacağını söyledi.