Valentin Rosier neden kırmızı kart gördü?

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede kırmızı kart gören Fransız futbolcu Valentin Rosier'in hareketi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 09:54
Valentin Rosier neden kırmızı kart gördü?
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Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği mücadelenin son anlarında Valentin Rosier kırmızı kart gördü.

Rosier, Kayserispor duran top pozisyonu sonrasında Emrah Başsan ile tartıştı. Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu, Emrah Başsan'a cinsel organını işaret etti.

ROSIER'DEN TARTIŞMALI HAREKET

Maçın hakemi Mete Kalkavan, derhal kırmızı kartını çıkardı. Hakem Kalkavan, Beşiktaşlı futbolcuların ne olduğunu sorması üzerine Rosier'in Emrah Başsan'a cinsel organını işaret ettiğini gösterdi.

Valentin Rosier ise Kayserisporlu futbolcunun kendine dirsek attığını belirterek itiraz etti.


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