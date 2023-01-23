Valentin Rosier neden kırmızı kart gördü?
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede kırmızı kart gören Fransız futbolcu Valentin Rosier'in hareketi dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği mücadelenin son anlarında Valentin Rosier kırmızı kart gördü.
Rosier, Kayserispor duran top pozisyonu sonrasında Emrah Başsan ile tartıştı. Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu, Emrah Başsan'a cinsel organını işaret etti.
ROSIER'DEN TARTIŞMALI HAREKET
Maçın hakemi Mete Kalkavan, derhal kırmızı kartını çıkardı. Hakem Kalkavan, Beşiktaşlı futbolcuların ne olduğunu sorması üzerine Rosier'in Emrah Başsan'a cinsel organını işaret ettiğini gösterdi.
Valentin Rosier ise Kayserisporlu futbolcunun kendine dirsek attığını belirterek itiraz etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş adayını açık açık ilan etti!
- Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki
- ‘Cumhurbaşkanı aday olamaz’ diyen AKP’liler
- Erdoğan seçim için net tarih verdi
- Zafer Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçti!
- İsveç Konsolosluğu çalışanları cama yazı astı
- Kocaeli'de korkunç patlama
- Oğuzhan Uğur'dan heyecanlandıran Kılıçdaroğlu paylaşımı
- RTÜK üyesi Taşcı'dan Kütahyalı'ya dava
- Seçim tarihi çıkışı