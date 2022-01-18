Valentin Rosier’de tepkili yanıt: ‘Kimse maçın adamı değil’
Beşiktaş'ın Fransız savunmacısı Valentin Rosier, Fatih Karagümrük'ü yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. “Maçın adamı kim?” sorusuna yanıt veren Rosier, “Hiç kimse” ifadelerini kullandı.
Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenen Beşiktaş’ta, maç sonu röportaj veren futbolcular oynanan oyundan memnun değildi.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Rosier, farkı arttıracak fırsatlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerine değindi. Maçı zora soktuklarını söyleyen Rosier, “Gerçekçi olmak gerekirse çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Maçı 4-0, 5-0 kazanabilecekken, son anlarda gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Skoru koruma iç güdüsü olabilir. Çok basit top kayıpları yaptık, topu korumalıydık son dakikalarda” dedi.
Öte yandan “Maçın adamı kim?” sorusuna yanıt veren Rosier, “Hiç kimse” ifadelerini kullandı.
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