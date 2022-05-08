Valerien Ismael: 29 yıldır futbolun içindeyim böyle bir şey görmedim

08 Mayıs 2022 Pazar, 21:56

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldılar.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş taraftarına teşekkür eden Ismael, “Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum, buraya gelmeden önce de Beşiktaş taraftarının tutkusundan bahsetmişlerdi. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. 29 yıldır futbolun içindeyim, böyle bir şey görmedim! Benim için çok özel bir gece olarak kalacak” dedi.

‘TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM’

Fenerbahçe karşısında çok fazla fırsat yakaladıklarını ifade eden Ismael, “Fenerbahçe karşısında çok iyi oynadık, her şeyi yaptık, pozisyona girdik, mücadele ettik, savaştık… Bu durum beni çok mutlu ediyor, gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Her şeyi yapmamıza rağmen kazanamadığımız için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Kenan Karaman ve Umut Meraş ile ilgili açıklama yapan Ismael, “İkinci penaltı pozisyonunda Kenan’dan tam olarak istediğimiz buydu… Umut Meraş da aynı şekilde.. Gelecek sezonda hangi futbolcuları, nasıl esnek kullanabileceğimiz konusunda bize çok önemli ipuçları geldi” şeklinde konuştu.