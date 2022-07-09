Valerien Ismael istedi, yönetim getirdi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in hücum hattında oluşturmak istediği Weghorst-Muleka-Ghezzal üçlüsünün kurulması, Fransız teknik direktörü sevindirdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:41
Valerien Ismael istedi, yönetim getirdi
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Beşiktaş'a yeni sezonda daha tempolu ve hücum ağırlıklı bir futbol oynatmak isteyen teknik direktör Valerien Ismael'in beklediği transferlerin Avusturya kampına yetişmesi moralleri yükseltti.

Milliyet'in haberine göre, Weghorst-Ghezzal-Muleka üçlüsünü ileri uçta oynatmayı çok isteyen siyah-beyazlı takımın teknik patronunun hayali gerçek oldu. Ayrıca bu üçlünün yanına Cenk Tosun'un da eklenmesi Ismael'i çok mutlu etti.

MÜTHİŞ ÜÇLÜ

Kamptan önce yönetime "Ben tüm planlarımı ilk kamp döneminde yapacağım. Bu yüzden transferlerin yetişmesi çok önemli. Yeni hücum hattıyla taktik idmanlar yapacağız. Bu yüzden transferler ne kadar erken gelirlerse, o kadar iyi olur" derken idareciler de bu isteğe kayıtsız kalmadı.


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