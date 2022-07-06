Valerien Ismael, Wout Weghorst transferinden çok memnun
Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın teknik direktörü Valerien Ismael, forvet listesinin başında yer alan Wout Weghorst transferinden çok memnun.
Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss ve Cenk Tosun'un ardından uzun süredir peşinde olduğu Wout Weghorst'u da resmen kadrosuna kattı. İngiliz ekibi Burnley'den sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki Hollandalı golcü dün sağlık kontrolünden geçti ve sözleşme imzaladı.
ÖZEL OLARAK TEŞEKKÜR ETTİ
Milliyet’in haberine göre, Weghorst'un siyah-beyazlı renklere dahil edilmesi teknik direktör Valerien Ismael'e büyük bir mutluluk yaşattı. Hollandalı yıldız en başından beri Ismael'in listesindeki bir numaralı golcü adayıydı. Michy Batshuayi ve Cyle Larin'i kadroda düşünmeyen Fransız teknik direktör, yönetime verdiği raporda Weghorst'un ismini ilk sıraya yazmıştı. Valerien Ismael, Weghorst'a alternatif olarak Alexander Sörloth ve Adam Buksa'yı listesine eklemişti.
Uzun boylu (1.97), fizikli, hava toplarında etkili, ceza sahası içinde son vuruşları kaliteli ve kalabalık savunmalar karşısında etkili olduğu için Weghorst'u ısrarla isteyen Beşiktaş'ın hocası, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya özel olarak teşekkür etti.
"BÜYÜK TRANSFER"
Hollandalı forvetin Beşiktaş'a büyük güç ve hava katacağının altını çizen teknik patron Ismael'in, "Uzun süre çaba harcadık ama sonuçta çok büyük bir transfer gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi Weghorst benim en çok istediğim forvetti. Oyun sistemimize en uygun oyuncu olduğu için onu ısrarla istedim. Yetenekleriyle takıma büyük katkı yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Video Haberler
- Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 6 yaralı
- 'Bunlar uzayda mı yaşıyor?'
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- AKP artık birinci parti değil
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Operasyonda son gelişme: Emniyet'e çağırıldılar
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!