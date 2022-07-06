Valerien Ismael, Wout Weghorst transferinden çok memnun

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:16

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss ve Cenk Tosun'un ardından uzun süredir peşinde olduğu Wout Weghorst'u da resmen kadrosuna kattı. İngiliz ekibi Burnley'den sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki Hollandalı golcü dün sağlık kontrolünden geçti ve sözleşme imzaladı.

ÖZEL OLARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Milliyet’in haberine göre, Weghorst'un siyah-beyazlı renklere dahil edilmesi teknik direktör Valerien Ismael'e büyük bir mutluluk yaşattı. Hollandalı yıldız en başından beri Ismael'in listesindeki bir numaralı golcü adayıydı. Michy Batshuayi ve Cyle Larin'i kadroda düşünmeyen Fransız teknik direktör, yönetime verdiği raporda Weghorst'un ismini ilk sıraya yazmıştı. Valerien Ismael, Weghorst'a alternatif olarak Alexander Sörloth ve Adam Buksa'yı listesine eklemişti.

Uzun boylu (1.97), fizikli, hava toplarında etkili, ceza sahası içinde son vuruşları kaliteli ve kalabalık savunmalar karşısında etkili olduğu için Weghorst'u ısrarla isteyen Beşiktaş'ın hocası, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya özel olarak teşekkür etti.

"BÜYÜK TRANSFER"

Hollandalı forvetin Beşiktaş'a büyük güç ve hava katacağının altını çizen teknik patron Ismael'in, "Uzun süre çaba harcadık ama sonuçta çok büyük bir transfer gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi Weghorst benim en çok istediğim forvetti. Oyun sistemimize en uygun oyuncu olduğu için onu ısrarla istedim. Yetenekleriyle takıma büyük katkı yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.