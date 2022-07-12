Valerien Ismael, Wout Weghorst'u yeni sezona hazırlayacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni transfer Wout Weghorst ile ilgili planlamasını yaptı. Hollandalı golcü adım adım form tutacak.
Beşiktaş'ın uzun süren görüşmeler sonrasında transfer ettiği Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımın antrenmanında açık kapatmak için yoğun uğraş veriyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda forması giyen futbolcu, daha sonra tatile çıkmıştı. Weghorst, vitesi yavaş yavaş yükseltecek.
ISMAEL, SAKATLIK RİSKİNİ DE DÜŞÜNÜYOR
Teknik direktör Valerien Ismael, Hollandalı golcünün durumunu çok yakından takip ediyor. Oyuncularını yeni sezona yüksek tempoda hazırlayan Ismael, kampa geç katılan Weghorst'u sakatlık riskine karşılık da korumak istiyor.
HOLLANDALI DAHA FAZLA SÜRE ALACAK
Valerien Ismael, birinci golcü olarak düşündüğü Weghorst'u da hazırlık maçlarında başlangıçta çok yormayacak. Weghorst fizik olarak takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldiğinde Hollandalı daha fazla süre alacak. Oyuncu için özel program titizlikle hazırlandı.
WEGHORST NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst siyah-beyazlı takımın kampında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş bana yatırım yaptı. Amacım goller atmak. Daha önce çok sayıda goller attım. Burada da aynısını yapacağım. Amacım takıma maksimum katkıyı vermek" demişti.
Video Haberler
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- FETÖ lideri Gülen hastaneye kaldırıldı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- Yalanlanan isimden istifa
- Plaja gelen deniz aslanları, insanları kovaladı
- Yap-İşlet-Devret'in bir günlük maliyeti belli oldu