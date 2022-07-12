Valerien Ismael, Wout Weghorst'u yeni sezona hazırlayacak

12 Temmuz 2022 Salı, 13:25

Beşiktaş'ın uzun süren görüşmeler sonrasında transfer ettiği Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımın antrenmanında açık kapatmak için yoğun uğraş veriyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda forması giyen futbolcu, daha sonra tatile çıkmıştı. Weghorst, vitesi yavaş yavaş yükseltecek.

ISMAEL, SAKATLIK RİSKİNİ DE DÜŞÜNÜYOR

Teknik direktör Valerien Ismael, Hollandalı golcünün durumunu çok yakından takip ediyor. Oyuncularını yeni sezona yüksek tempoda hazırlayan Ismael, kampa geç katılan Weghorst'u sakatlık riskine karşılık da korumak istiyor.

HOLLANDALI DAHA FAZLA SÜRE ALACAK

Valerien Ismael, birinci golcü olarak düşündüğü Weghorst'u da hazırlık maçlarında başlangıçta çok yormayacak. Weghorst fizik olarak takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldiğinde Hollandalı daha fazla süre alacak. Oyuncu için özel program titizlikle hazırlandı.

WEGHORST NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst siyah-beyazlı takımın kampında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş bana yatırım yaptı. Amacım goller atmak. Daha önce çok sayıda goller attım. Burada da aynısını yapacağım. Amacım takıma maksimum katkıyı vermek" demişti.