Valerien Ismael'in Christian Fassnacht'ı istediği iddiası

28 Haziran 2022 Salı, 09:40

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu Christian Fassnacht'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in futbolcuyla ilgili görüşü ortaya çıktı.

ISMAEL, FASSNACHT'I YÖNETİME BİLDİRDİ

Cyle Larin'le yollarını ayıran ve Alex Teixeira'dan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlı takım, kanatlar için daha önce birçok oyuncuyla temas kurmuştu. Milliyet'in haberine göre, teknik patron Ismael'in son olarak Christian Fassnacht'ın ismini yönetime bildirdi.

Christian Fassnacht sağ ve sol kanadın yanı sıra orta sahada da görev yapabiliyor. Young Boys formasıyla bu sezon 28 maça çıkarken 12 gol, 4 asiste imza atan 1.85 boyundaki tecrübeli futbolcu, İsviçre Milli Takımı'nda forma giyiyor.

JOKER OLARAK DÜŞÜNÜYOR

Valerien Ismael'in, golleri ve asistleriyle hücuma ciddi katkı veren Fassnacht'ı "joker" olarak düşündüğü aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın transfer edilmesi halinde İsviçreli oyuncuyu birçok farklı pozisyonda görevlendirmenin hesaplarını yaptığı vurguladı.

Beşiktaş, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Christian Fassnacht için kısa süre içinde Young Boys'a resmi teklif yapacak. Siyah-beyazlılar, başarılı oyuncuyu bedelsiz olarak veya düşük bir bonservis bedeli karşılığında transfer etmeyi planlıyor.

SKORA KATKI YAPIYOR

Christian Fassnacht kanatlarda görev yapmasına rağmen yüksek skor gücüyle de dikkat çekiyor. İsviçreli futbolcu geride kalan sezon Young Boys'da çıktığı 28 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırırken, 4 kez de asist yaptı. İsviçre Milli Takımı formasını 15 kez giyen Fassnacht 4 gol kaydetti.

Fotoğraf: Christian Fassnacht/Instagram