Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray 6. Lig takımına imza attı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcılığını yapan Adam Murray, İngiltere 6. kümede teknik direktörlük yapacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 16:56
Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray 6. Lig takımına imza attı
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Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü Adam Murray, 6. küme takımını çalıştıracak. Siyah-beyazlı ekipte Valerien Ismael'in ekibinde yer alan Murray, Fransız teknik direktörün Beşiktaş'tan ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe atıldı.

İngiltere 6. küme takımlarından AFC Fylde'ye imza atan Murray, daha önce Barnsley ve West Bromwich Albion'da da Ismael'in yardımcılığını yapmıştı.


Adam Murray valerien ismael beşiktaş AFC Fylde

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