Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray 6. Lig takımına imza attı

15 Kasım 2022 Salı, 16:56

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü Adam Murray, 6. küme takımını çalıştıracak. Siyah-beyazlı ekipte Valerien Ismael'in ekibinde yer alan Murray, Fransız teknik direktörün Beşiktaş'tan ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe atıldı.

İngiltere 6. küme takımlarından AFC Fylde'ye imza atan Murray, daha önce Barnsley ve West Bromwich Albion'da da Ismael'in yardımcılığını yapmıştı.