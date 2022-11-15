Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray 6. Lig takımına imza attı
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcılığını yapan Adam Murray, İngiltere 6. kümede teknik direktörlük yapacak.
Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü Adam Murray, 6. küme takımını çalıştıracak. Siyah-beyazlı ekipte Valerien Ismael'in ekibinde yer alan Murray, Fransız teknik direktörün Beşiktaş'tan ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe atıldı.
İngiltere 6. küme takımlarından AFC Fylde'ye imza atan Murray, daha önce Barnsley ve West Bromwich Albion'da da Ismael'in yardımcılığını yapmıştı.
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