Valverde maça damga vurdu: Real Madrid, Manchester City'yi yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Manchester City'yi konuk etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci, 27'nci ve 42'nci dakikalarda Federico Valverde kaydetti.
Real Madrid'de Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı kaçırdı ve eflatun-beyazlı taraftarlardan özür diledi.
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı. Güler, 70 dakika sahada kalırken yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
Bu mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.