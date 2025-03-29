VAR uyardı, Przemyslaw Frankowski kırmızı kart gördü!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Polonyalı VAR hakemi Yasin Kol'u uyardı. Przemyslaw Frankowski oyundan atıldı.
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı maçta sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.
Maçın 34. dakikasında Ernest Muçi, Przemyslaw Frankowski'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski'ye sarı kart çıkardı.
VAR'da görev yapan Polonyalı hakem Pawel Pskit, Yasin Kol'u pozisyonu izlemesi için çağırdı. Pozisyonu izleyen Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski'ye çıkardığı sarı kartı iptal etti ve daha sonra kırmızı kart gösterdi.
URS MEIER'DEN İLK YORUM
Urs Meier, 25. dakikada Frankowski'nin taç çizgisiyle kale çizgisinin bulunduğu köşede Muçi'ye yaptığı faul için de sarı kart olması gerektiğini söyledi.
Urs Meier, "Beşiktaş'ın tehlike yaratabileceği bir atağı önlediği için Ernest Muçi'ye yapılan faulde rakip oyuncuya sarı kart verilmeliydi" yorumunu yaptı.
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