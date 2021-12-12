Vedat Milor'dan şampiyonluk yorumu
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabından Trabzonspor ile ilgili bir tweet attı. Milor, "Trabzonspor ligin son üç haftasına mevcut puan farkı ile girerse şampiyon olacaktır." dedi.
Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisi Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında bozuldu.
Antalya Stadı'nda oynanan 16. hafta mücadelesinde bordo-mavilileri 51. lig randevusunda 2-1 yenen Akdeniz ekibi, puanını 21'e çıkardı. Antalyaspor mücadelesinden önce oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan ligde lider konumda bulunan Karadeniz ekibi ise 39 puanda kaldı.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmayıp, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etmişti.
VEDAT MİLOR'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Milor, "Trabzonspor ligin son üç haftasına mevcut puan farkı ile girerse şampiyon olacaktır." yorumunu yaptı.
Taraftarlar, Milor'un bu tweetinin altına yorum yağdırdı.
Trabzonspor ligin son üç haftasına mevcut puan farkı ile girerse şampiyon olacaktır.— Vedat Milor (@vedatmilor) December 11, 2021
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