Vedat Muriç ile Yusuf Yazıcı takım arkadaşı olacak iddiası

16 Ocak 2022 Pazar, 14:47

Fransa’da Lille takımının formasını giyen Yusuf Yazıcı’nın Rus takımı CSKA Moskova ile anlaştığı ileri sürülürken bir iddia da İtalya’da kariyerini sürdüren Vedat Muriç’ten geldi.

Ntvspor’un haberine göre, Lazio’nun sportif direktörü Igli Tare, Muriç’in Rusya’dan teklif aldığını açıkladı.



Haberde, Sports24’e konuştuğu belirtilen Tare’nin, “Muriç için Rusya’dan teklif geldi. Şu an başka bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.



İtalyan basınının Vedat Muriç ile Yusuf Yazıcı’nın Rusya’da aynı takımda buluşacağını yazdığı kaydedildi.



Yusuf Yazıcı’nın menajeri ise Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA ile görüşmelerin sürdüğünü iletti.



MURİÇ DÖNMEK İSTİYOR



Kosova basını, 27 yaşındaki forvetin Lazio'dan ayrılmayı kafasına koyduğunu yazdı.



Lazio'yu sosyal medya hesaplarında takip etmeyi bırakan Muriç için Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku futbolcu hakkındaki son gelişmeleri aktardı.



"Vedat Muriç Türkiye'ye dönmek istiyor" diyen Sadiku, "Ancak Lazio'nun paraya ihtiyacı var. West Bromwich ve Leeds, Muriç için bonservis bedeli ödemeye hazır" açıklamalarında bulundu.



Sadiku ayrıca Muriç için Lazio'ya henüz resmi teklif iletilmediğini fakat ilgilenen kulüplerle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.



2 sezonda 48 maçta forma giyen Vedat Muriç 2 gol atarken aynı sayıda asist yaptı.

