Vedat Muriç, İspanya'da kalmak istiyor!

17 Haziran 2022 Cuma, 21:02

Lazio'da forma giyen Vedat Muriç'in kariyerine Mallorca'da devam etmek istediği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, geçen sezonun ikinci yarısında Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Kosovalı santrforun İspanya'da kalmak istediği aktarıldı.

28 yaşındaki futbolcu için Lazio ve Mallorca arasındaki transfer pazarlıklarının devam ettiği kaydedildi. Lazio'nun Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Muriç için beklentisinin 10-12 milyon Euro bonservis olduğu, Mallorca'nın ise en fazla 8 milyon ödemek istediği vurgulandı.

SARRI KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Lazio'da bir türlü bekleneni veremeyen Vedat Muriç'nin İspanya'ya transferi gerçekleşmezse bile, gelecek sezon kesinlikle Maurizio Sarri'nin ekibinde forma giymeyeceği ifade edildi.

Vedat Muriç'nin adı transferde Galatasaray ile anılıyor.