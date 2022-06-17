Vedat Muriç, İspanya'da kalmak istiyor!
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'da forma giyen ve geçen sezonun ikinci yarısını İspanyol kulüp Mallorca'da kiralık olarak geçiren Vedat Muriç'in İspanya'da kalmak istediği öne sürüldü.
Lazio'da forma giyen Vedat Muriç'in kariyerine Mallorca'da devam etmek istediği belirtildi.
İtalyan basınında yer alan haberde, geçen sezonun ikinci yarısında Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Kosovalı santrforun İspanya'da kalmak istediği aktarıldı.
28 yaşındaki futbolcu için Lazio ve Mallorca arasındaki transfer pazarlıklarının devam ettiği kaydedildi. Lazio'nun Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Muriç için beklentisinin 10-12 milyon Euro bonservis olduğu, Mallorca'nın ise en fazla 8 milyon ödemek istediği vurgulandı.
SARRI KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Lazio'da bir türlü bekleneni veremeyen Vedat Muriç'nin İspanya'ya transferi gerçekleşmezse bile, gelecek sezon kesinlikle Maurizio Sarri'nin ekibinde forma giymeyeceği ifade edildi.
Vedat Muriç'nin adı transferde Galatasaray ile anılıyor.
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