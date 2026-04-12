Göztepe - Kasımpaşa maçında 6 gol var kazanan yok!

12.04.2026 19:14:00
Cumhuriyet Spor
Göztepe, Süper Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Göztepe, 24. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, 45+1. dakikada Ben Ouanes ile 1-1'i buldu ve ilk yarı berabere bitti.

Kasımpaşa, 52. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle 2-1 öne geçti. İstanbul ekibi, 76. dakikada Filip Krastev'in kendi kalesine attığı golle Göztepe karşısında durumu 3-1'e getirdi.

GÖZTEPELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Göztepeli taraftarlar, Kasımpaşa'nın üçüncü golünün ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.

Göztepe, Jeferson'un 82. dakikada attığı penaltı golüyle durumu 3-2 yaptı. İzmir ekibi, 89. dakikada Malcom Bokele'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Göztepe 47, Kasımpaşa 28 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Göztepe, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

