Vedat Muriç yıldızlaştı: Mallorca, Las Palmas'ı devirdi!
Vedat Muriç'in formasını giydiği Mallorca, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 3-1 mağlup etti.
La Liga'nın 24. haftasında Mallorca ile Las Palmas karşı karşıya geldi.
Estadi Mallorca Son Moix'da oynanan mücadelede Mallorca, Las Palmas'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Mallorca'nın gollerini, Vedat Muriç (2) ve Daniel Rodriguez kaydederken Las Palmas'ın tek golü Stefan Bajcetic'ten geldi.
MURİÇ'TEN 2 GOL
Mallorca'da forma giyen ve 86 dakika sahada kalan Vedat Muriç, takımı adına 2 gol kaydetti. Cyle Larin ise Mallorca'da 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Mallorca, ligde 4 maç aradan sonra galip geldi. Las Palmas'ın ise ligde galip gelememe serisi 6 maça çıktı.
Etiketler: #Vedat Muriç #Mallorca #Las Palmas #la liga
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