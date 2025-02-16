Vedat Muriç yıldızlaştı: Mallorca, Las Palmas'ı devirdi!

Vedat Muriç'in formasını giydiği Mallorca, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 3-1 mağlup etti.

Vedat Muriç yıldızlaştı: Mallorca, Las Palmas'ı devirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 23:02

La Liga'nın 24. haftasında Mallorca ile Las Palmas karşı karşıya geldi.

Estadi Mallorca Son Moix'da oynanan mücadelede Mallorca, Las Palmas'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Mallorca'nın gollerini, Vedat Muriç (2) ve Daniel Rodriguez kaydederken Las Palmas'ın tek golü Stefan Bajcetic'ten geldi.

MURİÇ'TEN 2 GOL

Mallorca'da forma giyen ve 86 dakika sahada kalan Vedat Muriç, takımı adına 2 gol kaydetti. Cyle Larin ise Mallorca'da 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Mallorca, ligde 4 maç aradan sonra galip geldi. Las Palmas'ın ise ligde galip gelememe serisi 6 maça çıktı.


Etiketler: #Vedat Muriç #Mallorca #Las Palmas #la liga

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