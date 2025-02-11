Vedat Muriç'in golü yetmedi: Mallorca son dakikada yıkıldı!
Mallorca, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 23. hafta maçında Mallorca, Osasuna'yı konuk etti. Mallarca Son Moix Stadyumu'ndaki maç 1-1 berabere bitti.
Mallorca'nın golünü 81'de penaltıdan Vedat Muriç kaydetti. Osasuna'nın tek golünü ise 90+4'te Enzo Boyomo attı.
SONRAKİ RAKİBİ REAL MADRID
Bu karşılaşmanın ardından her iki takımda puanını 31'e yükseltti.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Las Palmas'ı konuk edecek. Osasuna, Real Madrid'i ağırlayacak.
Etiketler: #Vedat Muriç #Mallorca #Osasuna #la liga
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