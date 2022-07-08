Vedat Muriç’in transferi iptal oldu!

Kosovalı golcü Vedat Muriç'in, Club Brugge'e transferinin iptal olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 22:14
Vedat Muriç’in transferi iptal oldu!
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Lazio'da forma giyen ve Club Brugge'e imza atmak için Belçika'ya giden Vedat Muriç için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Muriç'in resmi imzası beklenirken, transfer iptal oldu. Gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre, Belçika ekibi, sağlık kontrollerinden geçemeyen 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti.

Bu gelişmenin ardından Vedat Muriç'in, Lazio'ya dönmesi ve transfer için diğer seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.


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