20 Temmuz 2022 Çarşamba, 20:43

Bonservisi İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'da bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in yeni takımı belli oluyor. İspanyol basını, Kosovalı golcünün, kariyerine Mallorca'da devam edeceğini iddia etti.

MURİÇ İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

İddiaya göre Muriç’in transferi için Mallorca ile Lazio anlaşmaya vardı. Futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Transferde adı Galatasaray dışında Club Brugge ile de anılan Muriç, Belçika ekibi için sağlık kontrolünden geçmiş fakat transferi iptal olmuştu.

MALLORCA'DA KENDİNE GELMİŞTİ

2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. Kosovalı golcü Mallorca'da forma giydiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.