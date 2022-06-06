Vedat Muriç'ten transfer yanıtı!

06 Haziran 2022 Pazartesi, 17:33

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine İtalyan ekibi Lazio'da devam eden, daha sonra da kiralık olarak Mallorca'ya imza atan Vedat Muriç, geleceği hakkında açıklama yaptı. Muriç, kariyeriyle ilgili herhangi bir endişe taşımadığını söyledi.

"ÖNCE KOSOVA, SONRA TATİL"

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Kosovalı golcü, "Transfer piyasası umurumda değil. Şu anda Kosova'ya konsantre olmuş durumdayım. Maçları oynayacağım ve daha sonra da tatil yapacağım. Buna ihtiyacım var. Psikolojik olarak kendimi yorgun hissediyorum. Şu anda sadece bir takımla sözleşmem var; o da Lazio. Lazio'nun sözleşmeli futbolcusuyum ve daha sonra karar vereceğiz" ifadesini kullandı.

GOLCÜ OYUNCUNUN MALİYETİ NE KADAR?

İspanyol ekibi Mallorca, Vedat Muriç için 12 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmadı. Ocak ayı transfer döneminde La Liga temsilcisine katılan Muriç için İspanyollar 10 milyon Euro'nun altına bir rakama sıcak bakıyor. Lazio ise 17.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den alınan futbolcu için en az 11 milyon Euro talep ediyor.

GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI?

28 yaşındaki futbolcu, Mallorca'da 17 maçta 5 gol 3 asistlik katkı verdi. Bu arada Vedat Muriç'yi en yakından tanıyan isimlerden biri olan teknik direktör Erkan Sözeri, oyuncuya transfer tavsiyesinde bulunmuştu.

Sözeri, "Vedat, Mallorca'da mutlu. Orada kalması çok iyi olur. Türkiye'nin artık onun için son seçenek olması gerekiyor. Vedat'ın Avrupalı bir futbolcu olması gerekiyor. Türkiye'ye gelmesi için biraz daha süre geçmeli. Ayrıca Mallorca'nın veremediği parayı Galatasaray nasıl verecek?" diye konuşmuştu.