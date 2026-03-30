Vedat Muriqi: 'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Vedat Muriqi: 'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

30.03.2026 12:04:00
Vedat Muriqi: 'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Kosova'nın santrforu Vedat Muriqi, Türkiye ile oynayacakları 2026 Dünya Kupası play-off maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kosova Milli Takımı'nın golcüsü Vedat Muriqi, Türkiye ile yarın oynayacakları 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleleri Play-off turu final maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Türkiye'de 8 sene futbol oynadığını hatırlatan Muriqi "Fakat yarınki maç bambaşka bir şey. Milli duyguların olacağı bir maç. Fair-play çerçevesinde oynanmasını istiyorum. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK KALİTELİ AYAKLAR VAR"

Kosovalı futbolcu "Türkiye'nin Romanya maçını izledin mi? Türkiye'nin güçlü ve zayıf yönleri neler?" sorusu üzerine "Türkiye'nin Romanya ile oynadığı maçın ilk yarısını izledim. O maçta iki tane pozisyonu vardı, aynı şekilde Romanya'nın da öyle. Romanya biraz fazla defans oynadı. Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var" yanıtını verdi.

