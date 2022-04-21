Vefa Küçük'ten Tanju Çolak'ın olay iddiasına cevap: Yalan söylüyor

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:32

Fenerbahçe yöneticisi Vefa Küçük, Tanju Çolak'ın Fenerbahçe'ye transfer ücretinin Turgut Özal tarafından örtülü ödenekten ödendiği sözlerine cevap verdi. Küçük, Tanju Çolak'ın sözlerini yalanladı ve "Öncelikle transfer ücreti 4,5 milyar TL değil, 3 milyon dolar olarak ödendi. Ve bu parayı başkan Metin Aşık ile yöneticiler Aziz Yıldırım, Osman Yalçın ve ben ödedik" şeklinde konuştu.

"PARAYI TURGUT ÖZAL ÖDEDİ" DEMİŞTİ

Açıklamalarda bulunan Tanju Çolak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili ilk kez "Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim. 4.5 milyara gittim. O zaman böyle bir para yok futbolda. Parayı Turgut Özal, örtülü ödenekten verdi. Hasta Fenerbahçeliydi" demişti.

Tanju Çolak'ın Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu 1991 yılında Fenerbahçe yönetiminde yer alan Vefa Küçük, eski futbolcunun iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ajansspor'a konuşan Küçük, "Tanju Çolak yalan söylüyor. Öncelikle transfer ücreti kendisinin bahsettiği gibi 4,5 milyar TL değil, 3 milyon dolar olarak ödendi. Ve bu parayı başkan Metin Aşık ile yöneticiler Aziz Yıldırım, Osman Yalçın ve ben ödedik. Çolak'ın iddia ettiği gibi dışarıdan bir fondan, örtülü ödenekten ödenmedi. 4 yönetim kurulu üyesi olarak bizler ödedik" dedi.