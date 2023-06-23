Aziz Yıldırım işaret etmişti! Murat Ülker'den başkanlık açıklaması

Yayınlanma: 23.06.2023 - 15:41

Güncelleme: 23.06.2023 - 15:41

Murat Ülker, Aziz Yıldırım'ın sözleri sonrası 2024'te gerçekleşecek Fenerbahçe başkanlık seçimleriyle ilgili Candaş Tolga Işık'a konuştu.

Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı bir paylaşımda,"Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisinin Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum. Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim" dediğini açıkladı.

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

İşte Aziz Yıldırım'ın Murat Ülker ile ilgili sözleri:

"Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim. Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Çok katkıları olur. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ayakta kalması için çok büyük destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ama yaptıkların desteğin bilinmemesini istediler."