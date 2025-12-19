Cumhuriyet Gazetesi Logo
Verstappen, 2026 yılındaki yarış numarasını açıkladı!

19.12.2025 17:37:00
Cumhuriyet Spor
Şampiyonluğu kaybetmesinin ardından 1 numara ile yarışma hakkını kaybeden Max Verstappen, eski numarası 33 yerine 3 numara ile yarışacağını duyurdu.

2021-2024 sezonları arasında arka arkaya 4 kez Formula 1 şampiyonu olan Max Verstappen, bu sezon şampiyonayı McLaren pilotu Lando Norris'in 2 puan gerisinde kapattı.

Şampiyonluğa ulaştığı 4 yılın ardından 1 numarayı kullanan Max Verstappen gelecek yıl bu numarayla yarışamayacak; Formula 1'de 1 numarayı yalnızca şampiyonun kullanmasına izin veriliyor. Dolayısıyla 1 numara Lando Norris'e tahsis edilecek.

Verstappen için beklenti, 2015-2021 sezonları arasında kullandığı 33 numarayla yarışmaya devam etmesiydi, ancak Hollandalı pilot farklı bir tercih yaptı.

3 NUMARAYLA YARIŞACAK

Viaplay'e verdiği röportajda gelecek yıl yarışacağı numaradan söz eden Verstappen, "33'ü kullanmayacağım. 1 numarayı saymazsak en sevdiğim numara her zaman 3 oldu. 33 iyiydi ama iki tane 3 yerine tek bir 3’ü tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra internet sitesinden de bir açıklama yayınlayan Verstappen, gelecek sezon 3 numarayla yarışacağını doğruladı.

Formula 1'de 3 numara son olarak Red Bull Racing'in eski pilotlarından Daniel Ricciardo tarafından kullanılmıştı.

