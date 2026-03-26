Verstappen, basın toplantısında gazeteciyi odadan kovdu

26.03.2026 16:34:00
Formula 1 takımlarından Red Bull pilotu Max Verstappen, Japonya Grand Prix'si öncesi düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin odayı terk etmesini istedi.

Red Bull'un misafirhanesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen 28 yaşındaki Hollandalı pilot, basın toplantısı başlamadan Guardian muhabirini kastederek, "Bir saniye, o gitmeden konuşmuyorum" dedi.

Muhabirin ciddi olup olmadığı yönündeki sorusuna Verstappen, "Evet" yanıtını verdi.

Hollandalı pilot, tavrının geçen sezon Abu Dabi'deki son yarışın ardından Guardian muhabirinin sorusuyla ilgili olduğunu doğruladı.

McLaren pilotu Lando Norris'in Verstappen'in önünde 2 puan farkla şampiyonluğa ulaştığı Abu Dabi Grand Prix'sinin basın toplantısında Guardian muhabiri Giles Richards, Hollandalı pilota Barselona Grand Prix'sinde George Russell ile çarpıştığı kazayla ilgili pişmanlığının olup olmadığını sormuştu.

Verstappen, o kazanın ardından yarışta zaman cezası almış ve 9 puan kaybetmişti.

Hollandalı pilot soruya, "Sezondaki diğer tüm şeyleri unutuyorsun. Bahsettiğin tek şey Barcelona. Bu sorunun geleceğini biliyordum. Şimdi bana aptalca sırıtıyorsun" yanıtını vermişti.

