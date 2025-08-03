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Victor Boniface'ten Victor Osimhen sözleri: 'Türkler onun için çıldırıyor'

Victor Boniface'ten Victor Osimhen sözleri: 'Türkler onun için çıldırıyor'

3.08.2025 22:23:00
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Cumhuriyet Spor
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Victor Boniface'ten Victor Osimhen sözleri: 'Türkler onun için çıldırıyor'

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Victor Boniface, Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen hakkında görüşlerini aktardı.

Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı Victor Boniface, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayer Leverkusen'in yıldızı Victor Boniface katıldığı programda Türk halkının Victor Osimhen'e yaklaşımıyla ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncu, Türk halkının Osimhen'i çok sevdiğini ifade etti.

Bayer Leverkusen'de kariyerini sürdüren Victor Boniface, Webek Studios YouTube kanalında milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen ile ilgili bir anısını anlattı.

"TÜRKLER OSİMHEN İÇİN ÇILDIRIYOR"

Nijeryalı golcü, Türkiye'de yaşadığı bir anısını şu sözlerle anlattı:

"Türk halkı Osimhen için çıldırıyor! Türkiye'de havaalanındaydım, bir şey almaya çalışıyordum. İki adam pasaportumdan Nijeryalı olduğumu fark etti. Nijerya'yı gördükleri anda bana doğru koştular. İçlerinden biri, 'Osimhen'i tanıyor musun?' dedi. Güldüm ve 'Hayır' dedim. Sonra onu Google'da arattılar ve bana fotoğrafını göstermeye başladılar ve 'O bir futbolcu' dediler.

"Tebessüm ederek telefonumu açtım, adamım Victor Osimhen'i aradım ve onunla gerçekten konuşabildiler. Onu tanıdığım için şok oldular ve onunla konuşmak için inanılmaz heyecanlandılar."

"GURUR DUYUYORUM"

"Türk halkı Osimhen için gerçekten deli oluyorlar. Onu çok seviyorlar. Bunun gibi anlar beni Nijeryalı olmaktan gururlandırıyor."

Osimhen geçen sezon Galatasaray formasını meslektaşına hediye etmiş, Boniface de formayı giyerek poz vermişti.

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