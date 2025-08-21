Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı için KAP açıklaması yaptı.

Danimarkalı oyuncunun İtalyan ekip Hellas Verona'ya satın alma opsiyonlu kiralandığı açıklandı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Hellas Verona, Galatasaray'a 650 bin Euro kiralama ücreti ve 100 bin Euro şarta bağlı bonus ödemesi yapacak.

Verona, satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Nelsson için Galatasaray 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmada 650.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından Şirketimize 8.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir."