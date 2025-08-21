Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!

21.08.2025 17:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson'un Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı için KAP açıklaması yaptı.

Danimarkalı oyuncunun İtalyan ekip Hellas Verona'ya satın alma opsiyonlu kiralandığı açıklandı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Hellas Verona, Galatasaray'a 650 bin Euro kiralama ücreti ve 100 bin Euro şarta bağlı bonus ödemesi yapacak.

Verona, satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Nelsson için Galatasaray 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmada 650.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından Şirketimize 8.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir."

Image

 

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Victor Nelsson #Hellas Verona

İlgili Haberler

Wilfried Singo'dan Galatasaray'a transfer cevabı!
Wilfried Singo'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Galatasaray'ın gündeminde yer alan Wilfried Singo'nun sarı kırmızılı takıma transfer olmayı reddettiği iddia edildi.
Galatasaray'dan Zaniolo için 20 milyon euro'luk talep
Galatasaray'dan Zaniolo için 20 milyon euro'luk talep Udinese, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor. Galatasaray, İtalyan futbolcusu için 15-20 milyon euro istiyor. Udinese, istenen bonservisi düşürmeye çalışıyor.
Galatasaray Derrick Köhn'ün ayrılığını resmen duyurdu
Galatasaray Derrick Köhn'ün ayrılığını resmen duyurdu Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn, 4 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer oldu.