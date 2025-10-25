Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Nelsson, İtalya'da istikrar buldu!

Victor Nelsson, İtalya'da istikrar buldu!

25.10.2025 16:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Victor Nelsson, İtalya'da istikrar buldu!

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, İtalyan ekibinin ligde oynadığı 7 maçta da süre buldu.

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, İtalyan ekibinde önemli bir oyuncu haline geldi.

Victor Nelsson, Hellas Verona'nın Serie A'da oynadığı 7 maçta da forma şansı buldu. Danimarkalı savunma oyuncusu, bu maçlarda toplamda 630 dakika süre buldu.

Hellas Verona, 27 yaşındaki savunma oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Galatasaray'a 8 milyon Euro ödeyecek.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Victor Nelsson'un, bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İlgili Konular: #Victor Nelsson #Hellas Verona #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Yüksel Yıldırım: 'Eyüp Aydın bize gelmek istiyor, Galatasaray Nelsson için 8 milyon Euro istedi'
Yüksel Yıldırım: 'Eyüp Aydın bize gelmek istiyor, Galatasaray Nelsson için 8 milyon Euro istedi' Süper Lig ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, katıldığı bir radyo programında Karadeniz kulübünün gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!
Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibi Galatasaray, 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson'un Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.
Victor Nelsson'dan transfer itirafı!
Victor Nelsson'dan transfer itirafı! Galatasaray'dan Hellas Verona'ya giden Victor Nelsson, İtalyan ekibine transferinin kendisi için kolay bir karar olduğunu söyledi.