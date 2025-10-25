Victor Nelsson, İtalya'da istikrar buldu!

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, İtalyan ekibinde önemli bir oyuncu haline geldi.

Victor Nelsson, Hellas Verona'nın Serie A'da oynadığı 7 maçta da forma şansı buldu. Danimarkalı savunma oyuncusu, bu maçlarda toplamda 630 dakika süre buldu.

Hellas Verona, 27 yaşındaki savunma oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Galatasaray'a 8 milyon Euro ödeyecek.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Victor Nelsson'un, bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.