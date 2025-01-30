Victor Nelsson'a Serie A'dan talip!
Galatasaray'da forma giyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a Serie A ekiplerinden Lecce'nin talip olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da forma giyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a sürpriz bir talip çıktı.
Danimarka basınından Tipsbladet'in haberin göre; Serie A ekiplerinden Napoli'nin yarnı sıra Lecce de Nelsson'a talip oldu.
12 MİLYON EURO
Haberde, Nelsson'un bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken Galatasaray'ın Nelsson için 12 milyon Euro talebinde bulunduğu belirtildi.
Öte yandan haberde, Galatasaray'da az forma şansı bulduğu için ayrılmak isteyen Nelsson'un kısa süre içinde transferin bitmesini beklediği kaydedildi.
GALATASARAY, 7 MİLYON EURO ÖDEDİ
Galatasaray, Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.
26 yaşındaki savunmacı sarı-kırmızılı formayla bu sezon 17 resmi maça çıktı.
Etiketler: #Victor Nelsson #Lecce #galatasaray
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