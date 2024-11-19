Victor Nelsson'lu Danimarka'ya deplasmanda beraberlik yetti!

Victor Nelsson'un formasını giydiği Danimarka, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

Victor Nelsson'lu Danimarka'ya deplasmanda beraberlik yetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:53

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 6. hafta maçında Sırbistan, Danimarka'yı konuk etti. 

Gradski Stadion Dubocica'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAYLI YILDIZ FORMA GİYDİ 

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Danimarka, grubu 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Grubu 3. sırada tamamlayan Sırbistan ise küme düşmemek için play-off oynayacak. 

Grupta oluşan puan durumu şu şekilde:

1-İSPANYA: 16

2-DANİMARKA: 8

3-SIRBİSTAN: 6

4-İSVİÇRE: 2


Etiketler: #Victor Nelsson #Danimarka #Sırbistan #uefa uluslar ligi

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