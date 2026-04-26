Domenico Tedesco'dan Galatasaray itirafı: 'Kabul etmek gerekiyor'

26.04.2026 23:25:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin ardından konuştu.

Domenico Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Aslında maça iyi başladık. Güçlü bir başlangıçtı. İstediğimiz başlangıçtı. Önde pozisyon alıyorduk, geriden oyun kuruyorduk. Maçtan önce onların önde baskı yapacağını söylemiştim ama biz çözümleri bulduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı."

GALATASARAY İTİRAFI

"Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı. İlk gol taçtan geldi. İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı aleyhinize, kırmızı kart. Sonra da kendi kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozisyonlar var, karşı karşıya pozisyonlar var."

"Galatasaray'ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık."

"BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN..."

"Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var, o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Ben artık bir sonraki konuya odaklanacağım."

