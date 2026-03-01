Victor Osimhen'den mutsuz olduğu iddialarına yanıt: 'Kimseyle problemim yok!'

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1'le geçti. Sarı kırmızılıların gollerini Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Osimhen attı. Sarı kırmızılılar liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından Victor Osimhen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen, Galatasaray'da mutsuz olduğu iddialarını net dille yalanladı.

Nijeryalı süper star, "Kimseyle problemim yok! Galatasaray'da mutluyum. Çoğu zaman golü kutluyorum. Kutlamadığım zamanlar da oluyor ama Juventus maçında bir sebebi vardı. Geldiğim günden beri Galatasaray'da herkesle çok iyiyim. Kulübümü, hocamı, taraftarlarımızı, başkanımı seviyorum" dedi.

Gelecek hafta Beşiktaş ile oynanacak derbi için konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş maçı oldukça kritik. Çok kaliteli bir takım bekliyor bizi ama bizim de çok kaliteli bir takımımız var. 3 puan için oraya çıkacağız! Önce Beşiktaş maçı, sonra Liverpool ama unutmayalım ki Alanyaspor'a karşı bir de kupa maçımız var!" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın kendisine getirdiği kaptanlık pazubendini İlkay'ın koluna takan Osimhen o anlar için, "İlkay Gündoğan dünya çapında herkesin tanıdığı bir insan. Benim de çok sevdiğim ve inanılmaz bir insan. Çok vizyoner bir insan. Top geldiğinde bir sonraki hamlesini bilir. Kaptanlık bandını bana getirmesi garip geldi. Çünkü bize liderlik yapması için kaptanlık bandını geri verdim. İlkay Gündoğan'a çok büyük sevgi ve saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı taraftarların kendisi için yaptığı koreografi hakkında konuşan Osimhen, "Koreografi yapılacağını bilmiyordum. Galatasaray taraftarı geldiğimden beri inanılmaz hissetiriyorlar. Gerçekten mutluyum onlara müteşekkir oldum. Yazdıkları doğru 'Aile her şeydir' biz de bir aileyiz" dedi.

Galatasaray'da bu sezon 25 maça çıkan Victor Osimhen, 17 gol atarken 6 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, sarı kırmızılılarda toplam 66 maçta 54 gol atarken, 14 asist yaptı.