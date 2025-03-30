Victor Osimhen ile Beşiktaş taraftarı arasında gerginlik!

Beşiktaş'a 2-1 yenilerek ligdeki namağlup unvanını kaybeden Galatasaray'da Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı, maç sonu siyah-beyazlı taraftarlarla tartışma yaşadı.

Victor Osimhen ile Beşiktaş taraftarı arasında gerginlik!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 09:31

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde ilk kez 3 puan bırakırken maç sonu tansiyon yükseldi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, maçın sona ermesinin ardından tribündeki siyah-beyazlı taraftarlara doğru tepki gösterdi. Nijeryalı futbolcu eliyle kendisini göstererek "1" işareti yaptı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; sakinleştirilmeye çalışılan Osimhen, Muslera tarafından güçlükle soyunma odasına götürüldü.

Abdülkerim Bardakcı da Beşiktaş tribünleriyle atışan bir başka futbolcuydu.

Sarı-kırmızılıların başarılı stoperi de tünele girerken Beşiktaş taraftarına oldukça tepkiliydi. Takım arkadaşları tarafından soyunma odasına götürülmeye çalışılan futbolcu, yanına gelen polise şikayette bulundu.


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #abdülkerim bardakçı

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